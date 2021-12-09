محافظ أسيوط يتفقد مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة ناصر الجديدة .. صور

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض الوحدات السكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة ناصر الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط - إحدى مدن الجيل الرابع – وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية بالمرحلة الأولى للمدينة لتوفير عوامل جذب للمواطنين والمستثمرين وخلق مجتمع عمرانى جديد.

وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ،رافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة وبعض مهندسى جهاز المدينة والشركات العاملة بمشروعات المرافق.

بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض الوحدات السكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين والتى سيتم طرحها للمواطنين خلال الأشهر القادمة واستمع إلى شرح من رئيس جهاز المدينة لأهم المشروعات السكنية التى يجرى تنفيذها بالمدينة ومنها مشروع "سكن مصر" ومشروع الإسكان الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بشوارع المدينة بعد الانتهاء من أعمال توصيل شبكات المرافق بها فضلًا عن متابعة أعمال التطوير والتشجير للشوارع والميادين بالمدينة لإظهار الشكل الجمالى لها.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال الزيارة - دعمه الكامل لجذب استثمارات جديدة بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط إحدى مدن الجيل الرابع وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة بالمدينة وتحقيق تنمية اقتصادية موجهًا بسرعة نهو مشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمرحلة الأولى بالمدينة بجودة وكفاءة وتوفير عوامل جذب للمواطنين وخلق مجتمع عمرانى جديد، مشيرًا إلى زياراته المتعددة لمدينة ناصر الجديدة للوقوف على استكمال المرافق والخدمات ومشروعات البنية التحتية بها ومتابعة معدلات التنفيذ لجذب الاستثمارات والتنمية بها.

واستعرض رئيس جهاز مدينة ناصر الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها بمشروع سكن مصر والاسكان الاجتماعى بالمدينة وسكن لكل المصريين وأعمال توصيل المرافق والرصف بالمدينة فضلًا عن أعمال إنشاء فرع جامعة بدر الدولية بالمدينة والذى سيقام على مساحة 81 فدان بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية فى صعيد مصر وتتكون من 17 كلية كما استعرض الموقف التنفيذ لبعض المشروعات السكنية بالمدينة منها مشروع بورتو السكنى والذى يساهم فى ضخ استثمارات كبيرة بالمدينة ستصل إلى 4,3 مليار جنيه لإقامة تجمع سكنى كبير على مساحة 78 فدان فضلا عن 25 % توسعات جديدة.

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة مقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان لإقامة التجمع العمرانى الجديد بطاقة 100 ألف نسمة والذى يحتوى على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولى وتساهم فى إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتوفير سكن مناسب لمحدودى الدخل فضلاً عن دعم المناطق الصناعية وايجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من العشوائيات والتى بلغ حجم استثماراتها حوالى 5 مليار جنيه بمعدل انفاق 75 % فضلا عن أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولى وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة.

على جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على أهمية سير العمل بمعدلات انجاز أسرع للمشروعات الجارى تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وفقاً للجدول الزمنى والمعايير والمواصفات الموضوعة مسبقاً، لافتاً إلى متابعته المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى ومراكز المحافظة سواء عن طريق جولات ميدانية أو اجتماعات دورية أو تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والتفقد لتلك المشروعات مشيداً بما يتم تنفيذه من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الواقع والتى تعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ضمن خطة التنمية المستدامة.

وفى هذا السياق تفقدت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط بعض مشروعات الجارى تنفيذها بمركز ابوتيج من بينها مشروع تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابى للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التى يجرى تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية فضلاً عن معاينة عدد من الأراضى والمواقع المقترحة على الطبيعة لبيان مدى صلاحيتها لإقامة تلك المشروعات بقرية باقور بمركز ابوتيج بأسيوط وتذليل كافة العقبات.

رافقها خلال الجولة يسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وسوزان محمد راضى مسئول وحدة مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندس مينا ابراهيم منسق عام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط وعضو البرنامج الرئاسية ، ومسئولى واستشارى ومهندسى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقد استمعت السكرتير المساعد والوفد المرافق لها إلى شرح تفصيلى لما وصل إليه تنفيذ المشروعات والمراحل المتبقية ومعدلات التنفيذ.

وأوضحت السكرتير العام المساعد للمحافظة إنها تابعت تنفيذ الأعمال بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية بقرية الزرابى بأبوتيج للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التى يجرى تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية، لافته إلى اهتمام محافظ أسيوط وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات للنهوض بقرى الريف المصرى وتوفر حياة كريمة للمواطنين مضيفة أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقاً للجدول الزمنى المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



السكرتير المساعد تتفقد مشروعات بالزرابي ومعاينة أراضي بباقور بأبوتيج



مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة ناصر الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة ناصر الجديدة