محافظ أسوان يوجه بالإسراع فى تسليم باقى الوحدات السكنية بحى اللوتس

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس ( الإسكان المتميز) للإسراع بتسليم باقى الوحدات السكنية سواء في التجمع الأول والذى يضم 36 عمارة سكنية بإجمالي 864 وحدة سكنية ، أو 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة سكنية.

رافق محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، بجانب مسئولي الجهات المختصة، وخلال جولته الميدانية أعطى محافظ أسوان توجيهاته بسرعة الإنتهاء من إجراءات التخصيص لإنشاء أكبر مول تجاري على مساحة 10 ألاف م2 والذى يستهدف توفير الخدمات التسويقية والتجارية والبنكية والترفيهية، وهو الذى يتوازى مع تحويل 4 خطوط للضغط العالى والمتوسط بقدرة 132 ك . فولت ، و11 ك .فولت إلى كابلات أرضية.

وأكد على أهمية مراعاة اختيار المواقع الملائمة للأنشطة والخدمات الأساسية التي تلبى إحتياجات المواطنين المقيمين بحى اللوتس والأحياء المجاورة له ومن ضمنها المسجد ودار المناسبات، وخاصة بعد مد ورصف طريق بطول 1كم وعرض 7 متر وبتكلفة 3 مليون جنيه لربط التجمعين الأول والثانى بالطريق البديل للسادات وطريق فيله / الشلال / المحمودية.

كما وجه اللواء أشرف عطية بمراعاة احتياجات ذوى الإعاقة من الرمبات والفتحات وداخل دورات المياه العمومية لتسهيل حركتهم وتحقيق الإستفادة المثلى لهم من الخدمات المختلفة، علاوة على اللاندسكيب والمسطحات الخضراء التي تتماشى مع التصميم المعمارى .

وشدد اللواء أشرف عطية، على إزالة التعديات على أملاك الدولة بحى اللوتس "الإسكان المتميز"، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 2150 م2 بحى اللوتس.

جاء ذلك بإشراف العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان وقيادة نائب رئيس المركز وبمشاركة العاملين والمعدات بالوحدة المحلية وحى غرب، حيث طالب المحافظ بضرورة استمرار جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للمتابعه الميدانية لرصد أى مخالفات أو حالات تعدى مع التعامل الحاسم معها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المتعديين من أجل فرض سيادة القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية أو البناء المخالف .