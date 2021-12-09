اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 ديسمبر 2021 06:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأرقام.. مشروعات صندوق تحيا مصر نقلة نوعية وحضارية فى أسوان

الخميس، 09 ديسمبر 2021 05:30 ص
بالأرقام.. مشروعات صندوق تحيا مصر نقلة نوعية وحضارية فى أسوان المنطقة الصناعية بالجنينة والشباك
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن إنهاء واستكمال عدد من المشروعات التابعة لصندوق "تحيا مصر"، والتى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية وحضارية فى الشارع الأسوانى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات بالأرقام عن مشروعات صندوق تحيا مصر فى أسوان:

  • إنهاء 10 مشروعات بنسبة 100%، وجار إنهاء 4 أخرى.
  • إجمالى تكلفة المشروعات 688.5 مليون جنيه.
  • منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر.
  • و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.
  • و44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
  • سيتم افتتاح هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
  • منها مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.
  • ومشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سريرا لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد.
  • ومشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة.
  • ومشروع توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو.
  • توصيل المرافق الداخلية واللاند سكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو.
  • تطوير واستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة.
  • تم الانتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ3 مشروعات أخرى وهى عدد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال، وكذا استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة.
  • وهناك 4 مشروعات جار العمل فيها بنسب تتراوح ما بين 82% إلى 99% توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، بجانب إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بطاقة 40 ماكينة غسيل كلوى، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة، فضلا عن تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة.
  • ويتوازى مع ذلك تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بـ9 قرى أخرى.

مشروعات

صندوق تحيا مصر

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسوان تتجمل بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى.. صور

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:42 م

وزيرة الهجرة تفتتح أقساما طبية جديدة بمستشفى أسوان الجامعى.. "مكرم" تتفقد القافلة الطبية لخدمة أبناء النوبة.. وتؤكد: فخورة بما تقدمه الجامعة من خدمات لأهالينا لتوفير حياة كريمة.. والأهالى: سعداء باهتمام الحكومة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:12 ص

بعد مرور 106 أعوام على إنشائه.. وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد أسوان التاريخى بعد تطويره.. عمرو طلعت: طورنا 3200 مكتباً بريدياً بتكلفة 4 مليارات جنيه.. وخطتنا تحديث الهيئة وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة.. صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 03:30 م

حياة كريمة .. محافظ أسوان يتابع جلسات الاستماع مع أهالى قرى غرب سهيل والشلال‎‎

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 02:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة