بالأرقام.. مشروعات صندوق تحيا مصر نقلة نوعية وحضارية فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن إنهاء واستكمال عدد من المشروعات التابعة لصندوق "تحيا مصر"، والتى ستساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية وحضارية فى الشارع الأسوانى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات بالأرقام عن مشروعات صندوق تحيا مصر فى أسوان: