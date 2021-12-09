محافظ أسوان: قضايا مكافحة الفساد من أخطر ما يواجه الدول.. صور

أسوان – صلاح المسن

عقدت محافظة أسوان احتفالية في إطار الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال وذلك بحضور اللواء أحمد الشريف رئيس فرع الهيئة العامة للرقابة الإدارية بأسوان ، وأعضاء الهيئة ، بجانب المسئولين فى مختلف القطاعات الجامعية والخدمية والتنفيذية.

وتقدم اللواء أشرف عطية لهيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء حسن عبد الشافى بالشكر على تنظيم هذا المؤتمر لإبراز كافة المحاور المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد بوجه عام بإعتبارها من أخطر القضايا التى تواجه الدول وتسببها فى تعطل مسيرة العمل والبناء والتنمية الاقتصادية ، كما أنها تؤدى إلى عدم الإستقرار لكافة مؤسسات الدولة ، وهو الذى يتطلب زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته ، لافتاً إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤلياتهم في التصدي للفساد بشكل عام ، بمن فيهم المسئولين والموظفين والمدنيين وغيرهم من قطاعات وهيئات وفئات المجتمع المختلفة .

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذا الإحتفال يعتبر مناسبة لتوضيح كافة الجوانب التى يجب على الجهاز التنفيذى إتباعها للوصول إلى المكافحة الحقيقية للفساد ، وبتر جذوره نهائياً بالمؤسسات الحكومية لتعم الطمأنينة بين مؤدى الخدمة ومتلقيها من المواطنين ، منوهاً إلى أن محافظة أسوان تعمل حالياً على تطبيقه عملياً من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية ، وإطلاق مشروع التحول الرقمى لكافة الخدمات بما يلبى آمال وطموحات جموع المواطنين.

ومن جانبه، استعرض اللواء أحمد الشريف دور هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد من خلال محاور وآليات رئيسية من أبرزها تعريف الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحته ، بجانب الأثار السلبية للفساد الاقتصادية والإجتماعية والنفسية والقانونية ، بالإضافة إلى أنواع الفساد ، ودور الأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصرى ، موضحاً بأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قام رئيس الجمهورية بإطلاقها على مرحلتين بداية بالمرحلة الأولى 2014/2018 ، والمرحلة الثانية 2019/2022 ، وهو الذى توازى مع تطوير البيئة التشريعية بإصدار عدد من القوانين التي ساهمت في الحد من الفساد ، علاوة على قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بعقد الدورات التدريبية في مجالات النزاهة والشفافية.

كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى بعنوان "حراس وطن" يجسد جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، وفى ختام الفعاليات قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لرئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية تقديراً لدورها الوطنى الرائد في التصدي لكافة أنواع الفساد .



الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بأسوان



الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد بأسوان