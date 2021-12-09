كيف يساعد تناول القهوة في الوقاية من سرطان البروستاتا؟ دراسة توضح

كتبت مروة هريدى

يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي من أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها الحفاظ على لياقتنا وصحتنا، ليس فقط خلال فصل الشتاء، ولكن على مدار السنة، وتشير دراسة جديدة إلى أن تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

تشير دراسة جديدة من الصين إلى أن القهوة يمكن أن تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث شارك أكثر من مليون شخص، من بينهم أكثر من 57 ألف شخص مصابًا بسرطان البروستاتا، وقد وجدت الدراسة أن زيادة استهلاك القهوة ارتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بهذا المرض.

يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، وتكم خطورته في أنه غير مرتبط بشكل واضح بأي عوامل خطر يمكن الوقاية منها.

هذا لا يعني أنك لو لم تشرب القهوة فإنك ستصاب بسرطان البروستاتا، ولكن يمكنك الوقاية منه عن طريق تناول القهوة خاصة لو كنت قلقًا بشأن الإصابة بالمرض، أو لديك تاريخ عائلى للإصابة بالمرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها استهلاك القهوة بالوقاية من الإصابة بأمراض خطيرة، فقد أشارت دراسات إلى أن تناول القهوة يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

قد يساعد هذا المشروب أيضًا في التقليل من مخاطر الإصابة بأنواع معينة من الخرف، مثل مرض ألزهايمر وباركنسون، كما تحمى من سرطان الكبد والقولون والمستقيم.

علاوة على ذلك، فإنه بفضل الكافيين الموجود في القهوة، يمنحك المزيد من النشاط والطاقة لأداء مهامك اليومية، ومع ذلك لا ينبغي الإفراط بتناول القهوة لأنها قد تسبب بعض المضاعفات مثل عدم انتظام ضربات القلب، وتعطيل دورة النوم، لذلك ينبغي تناولها باعتدال لجنى فوائدها الصحية.