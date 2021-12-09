قافلة من الأزهر الشريف تعقد لقاءات بمجموعات الكشافة بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

عقدت قافلة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، الزائرة لمحافظة شمال سيناء مساء اليوم لقاءات بفرق الكشافة البحرية بشمال سيناء.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أنه تم اللقاء لأشبال وكشافى وجوالى الكشافة البحرية برئاسة الدكتور خليل ابراهيم خليل.

وتضمنت اللقاءات حوارا وندوة، خلالها قدم علماء الأزهر للشباب، جوانب من الوسطية فى الإسلام.

وأشار البيان إلى أنه سبق لأعضاء القافلة اليوم عقد لقاءات مع طلبة جامعة سيناء بالمدينة الشبابية بالعريش، ولقاء مع السيدات والفتيات ضمن حملات "معا ضد العنف" التى تنفذها وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة شمال سيناء وعقدت بالمركز الإعلامي بالعريش.

وسبق اليوم ونفذت القافلة زيارة لمطرانية شمال سيناء والتقى الوفد الدعوى برئاسة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بقيادات كنيسة شمال سيناء فى مقر المطرانية بضاحية السلام فى مدينة العريش، واستقبل الوفد القس غبريال ابراهيم وكيل مطرانية العريش والمتحدث الإعلامي باسم الكنيسة وقساوسة الكنيسة ، وتضمن حوار حول برنامج الأخوة الإنسانية وإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن الأزهر الشريف والكاتدرائية نسيج واحد يتعايشون معا فى وطن واحد تجمعهم المحبة والأخوة والإنسانية والتسامح والسلام ورسالة إلى العالم أن سيناء آمنة برجال الدين ورجال الجيش والشرطة وان دور الدين هام جدا فى هذه المرحلة.

وكان الوفد وصل لشمال سيناء أمس بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على حرص الأزهر والمجمع على دعم المحافظة بالعلماء والقوافل الشاملة نظرا لأهميتها والاهتمام الإمام الأكبر شيخ الأزهر البالغ بها مشيرا لدعمه لكافة مطالب المحافظة ونقلها الى الامام الأكبر لتحقيقها .

كما أعرب أعضاء القافلة عن سعادتهم بزيارة محافظة شمال سيناء للعمل على خدمة أبنائها بقدر المستطاع وتوزيع بعض المساعدات عليهم، حيث سبق للعديد منهم زيارة المحافظة ضمن القوافل الدعوية والاغاثية من قبل.

وأعلن الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية أن القافلة موجهة الى شمال سيناء من مجمع البحوث الإسلامية بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيرا الى أن القافلة برئاسة الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية الدكتور نظير عياد، وبمشاركة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات ، الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى ، والشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، كما تضم عدد 12 من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف .



اثناء اللقاء



الفرق المشاركة