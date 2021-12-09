قافلة جامعة أسوان تجرى الكشف على 1069 حالة بمركز نصر النوبة

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية على أن القافلة الطبية لقرية المضيق بمركز نصر النوبة انهت أعمالها بالكشف على 1069 حالة بمختلف الأقسام المشاركة بالقافلة والتى تصل إلى 11قسم طبى متخصص.

وجاءت القافلة الطبية، فى إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وتقوم على تنفيذها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة أسوان للتنمية والشريك الاستراتيجى البنك الأهلى المصرى ومديرية الشئون الصحية بأسوان ومؤسسة بنك مصر للتنمية.

وأضاف رئيس جامعة أسوان انه دشن فاعليات افتتاحها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان كما عبر أهالى القرية عن سعادتهم بالترحيب بالوزيرة وضيوف المحافظة رافعين أعلام مصر، تعبيرًا عن ابتهاجهم بالاهتمام بمطالب الصعيد فى التنمية الشاملة التى تشهدها محافظة أسوان فى مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان إلى أن القافلة تعمل على تقديم كافة خدمات الكشف الطبى للأهالى قرية المضيق وذلك من خلال مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب والمستشفى الجامعى فى 11 تخصص طبى هى الرمد والباطنة والأطفال والعظام والجلدية والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والمسالك وأنف وأذن والجراحة، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات الجراحية الى المستشفى الجامعى باسوان.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان انه استطاعت القافلة الطبية ان تجرى الكشف على 127 حالة أطفال و 157حالة عظام و 161باطنة و 60حالة نساوتوليد و144انف واذن حنجرة وعدد 80حالة مسالك بولية و130حالة جراحة عامة و 90 حالة عيون و120حالة جلدية وتناسلية باجمالى 1069حالة تم توقيع الكشف عليهم مجانا مع تقديم العلاج وكافة أوجه الرعاية الطبية للاهالى قرية المضيق بمركز نصر النوبة، مع إجراء التحاليل والأشعة اللازمة لكافة الحالات وتحويل حالات الجراحة الى المستشفى الجامعى باسوان.