لجنة الإنشاءات بجامعة أسوان توافق على تخصيص المركز الحضرى مركزا لعلاج الإدمان

أسوان - صلاح المسن

انعقدت بجامعة أسوان اليوم الأربعاء، لجنة المنشآت رقم 74 برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة ورئيسا للجنة وعضوية كلا من الدكتور عادل زين الدين محمد عميد كلية هندسة الطاقة، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور هاني السيد عبدالعزيز المستشار الهندسي للجامعة، والدكتور محمد زكريا عبد الحميد مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، والدكتور خالد محمد فرح نائب المستشار الهندسي، وأمين الجامعة المساعد للشؤن المالية وأمين عام الجامعة المساعد للشؤن الإدارية ومدير عام الشؤن القانونية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومدير إدارة العقود ومدير عام الشؤن الهندسية أمين اللجنة.



وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، أن اللجنة ناقشت كافة المشروعات الإنشائية بالجامعة والعمل علي استكمالها لخدمة المنظومة التعليمية بالجامعة وفي ظل ما تشهده الجامعة من زيادة أعداد الطلاب بمختلف الكليات، والتوسعات الإنشاءية بمستشفيات جامعة أسوان والتى تجرى على قدم وساق.



وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب أن لجنة الإنشاءات وافقت علي تخصيص مبني الوحدة الصحية بأسوان الجديدة، معمل للأبحاث المتقدمة لكلية الطب كوحدة ذات طابع خاص، والتي تمت الموافقة علي إنشاءها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



كما وافقت اللجنة علي تخصيص مبني المركز الحضري لانشاء مركز لعلاج الادمان باسوان الجديدة.