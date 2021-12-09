اليوم السابع
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فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد: 1655 قرارا وجزاء إداريا للموظفين المقصرين بالشرقية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 03:31 م
فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد: 1655 قرارا وجزاء إداريا للموظفين المقصرين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انه تعامل خلال العامين الماضيين، مع 78 ألف شكوى، وأصدر 1886 قرار لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال استعراض جهود الجهاز التنفيذى فى تطوير العمل الإدارى و مكافحة الفساد، فى احتفالية الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحته، بحضور اللواء محمد الشلقامى مدير فرع الشرقية والجهاز التنفيذى للمحافظة بقصر ثقافة الزقازيق.

وأضاف انه اتخذ 1886 قرارا تضمن " 1655 قرار جزاء إدارى، 93 قرار رقابة داخلية، 47 فحص مخالفات، 32 تحفظ على أملاك ، 26 قرار غلق ادارى ، 17 فحص شكوى ، 16 تحصيل إيرادات مستحقة".

كما أشار إلى إنه تلقى 274 ألفا 131 طلب تصالح، بإجمالى 1.4 مليار جنيه، 7.955 طلب تقنين وضع الأراضى أملاك دولة بإجمالى 396 مليون جنيه، كذلك إزالة 490 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، 2837 حالة تعدى بالبناء المخالف.


قضايا الفساد بالشرقية

الرقابة الإدارية بالشرقية

اخبار الشرقية

اليوم العالمى للفساد

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