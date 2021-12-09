ضبط 600 عبوة عصير مجهولة المصدر داخل مخزن بههيا الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرتى التموين والطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا بتشكيل حملة تموينية، و تمكنت الحملة أثناء مرورها على مخزن أغذية كائن على طريق صبيح / ههيا من ضبط ( 25 ) باكتة عصير بطعم الخوخ مجهولة المصدر، تحتوى كل باكتة على (24 ) علبة، سعة العلبة الواحدة 240 ملليلتر، بإجمالى كمية مقدارها 600 علبة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12402 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة ليلية لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المقاهى بالإجراءات الإحترازية ومنع تقديم الشيشة للمترددين و تم التحفظ على 10 شيش من مقهى مخالف بمنطقة الزراعة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهى والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.