فصل التيار الكهربى اليوم عن شارع المدارس بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائى عن شارع المدارس بالغردقة، لصيانة لوحة كهرباء الجنوب، وذلك اليوم الخميس ولمدة 5 ساعات يوميا.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربى من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل صيانة لوحة الجنوب شارع المدارس، وذلك اليوم الخميس.

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.