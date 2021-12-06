اليوم السابع
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الإثنين، 06 ديسمبر 2021 02:17 م
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غداً.. فصل التيار الكهربى عن شارع المدارس بالغردقة لصيانة المحولات

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 01:47 م
غداً.. فصل التيار الكهربى عن شارع المدارس بالغردقة لصيانة المحولات فصل التيار الكهربائي - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن شارع المدارس بالغردقة لصيانة لوحة كهرباء الجنوب وذلك غدا الثلاثاء وبعد غدا الاربعاء والخميس ولمدة 5 ساعات يوميا.

 
واكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر،إن سيتم فصل التيار الكهربي من 9صباحا حتي 2 ظهرا لعمل صيانة لوحة الجنوب شارع المدارس وذلك يوم الثلاثاء،والاربعاء ، الخميس الموافق 7 و8 و9 ديسمبر الجارى.
 
وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها

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