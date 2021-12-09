فريق مصرى يرصد للعام العاشر ظاهرة تعامد الشمس على معبد حتشبسوت فى عيد ميلاد حورس

وقال رئيس إحدى الجمعيات المصرية الأثرية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه مع بداية فصل الشتاء تبدأ الشمس فى مداعبة المقاصير المقدسة لآمون رع رمز الشمس المشرقة بمدينة طيبة، وتتخلل أشعة الشمس عدد من المقاصير فى المعابد الشرقية والغربية لمدينة الشمس الجنوبية طيبة، حيث حرص الفلكيين المصريين القدماء على ربط أغلب معابد مدينة طيبة ومعابدها بشمس فصل الشتاء على زاوية فلكية تقع أقصى الجنوب الشرقى، واعتادوا على تحديد عدد من الأعياد والفعاليات الدينية للاحتفال بها خلال هذه الفترة التى تكون الشمس فى أقل انخفاض لها، موضحاً أنه من الأعياد التي تتوافق مع هذه الفترة عيد حورس والذي يوافق 9 من شهر ديسمبر كل عام، وكذلك عيد حتحور 6 من شهر يناير الشهر التالى، وكذلك عيد رع الموافق 21 ديسمبر بمعابد الكرنك والذى يعد الأهم على الخريطة السياحية الفلكية للأقصر.

وأضاف أيمن أبو زيد، أنه وفي إطار الحملة الترويجية التي تقوم بها الجمعية المصرية للتنمية السياحية والاثرية بالأقصر لنشر هذا النمط السياحى الجديد الذى لم يكن معروفا من قبل فى الأوساط السياحية حتى عام 2012، والذى يعد العام الذي انطلقت فيه المبادرة المجتمعية من خلال المجتمع المدنى ودعم المؤسسات التنفيذية ليتم وضع الكرنك على الخريطة السياحية، ويعد الآن أحد أهم الفعاليات السياحية بالمدينة.

ويؤكد أيمن أبوزيد، أن الفعاليات الفلكية بمعبد الملكة حتشبسوت يمكنها أن تثري الأجندة السياحية والأثرية بالأقصر إذا تم وضعهم على الأجندة السياحية للمدينة، مشدداً على أن الشمس لم تخطئ طريقها إلى مقاصير المعبد خلال العشر سنوات السابقة، والتى قامت الجمعية فيها بالتعاون مع الباحث أحمد عوض والمتخصص فى رصد الظواهر الفلكية وصاحب بحث موثق فى هذا المجال، والمبادرة تعتمد على البحث العلمى والرصد الميدانى الذى يؤكد ريادة المصريين القدماء فى علوم الفلك وفى ثراء مدينة الشمس الجنوبية بظواهر فلكية نادرة لا توجد مدينة قديمة أخرى غير الأقصر عاصمة الثقافة والفنون فى العالم القديم.



الجمعية المصرية للتنمية السياحية تعلن رصد تعامد الشمس على معبد حتشبسوت



أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر



أيمن أبوزيد رئيس الجمعية خلال رصد التعامد



جانب من الرصد السابق للظاهرة بمعبد حتشبسوت



جانب من رصد التعامد داخل حتشبسوت



جانب من رصد تعامد الشمس بحتشبسوت



رصد تعامد الشمس على معبد حتشبسوت في يوم عيد حورس فى السنوات الماضية



زيارات السياح خلال رصد التعامد بحتشبسوت



عمليات رصد التعامد بالبر الغربي



فريق مشروع رصد الظواهر الفلكية بحتشبسوت