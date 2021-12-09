فرص عمل جديدة لتوظيف ذوى الإعاقة البصرية بمكتبة الإسكندرية.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا، من الاحتفالية التى نظمتها مكتبة الإسكندرية بمناسبة ختام مشروع "تحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" وذلك بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لسوق العمل من خلال دورات تدريبية لتحسين فرص التوظيف، حيث تسلط الدورات التدريبية الضوء على تدريب الشباب على استخدام الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية، من خلال مناهج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ((ICDL وحصولهم على الشهادة المعتمدة، بالإضافة إلى تأهيلهم للحصول على مهارات العمل؛ كمهارات الاتصال وإدارة الوقت، والتفكير بإيجابية، والقابلية للعمل تحت ضغط، والعمل بروح الفريق وغيرها.

ويصاحب الحفل إقامة معرض للتوظيف مخصص للمكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية. وسوف يتضمن برنامج الحفل فعاليات مختلفة تأتي في مقدمتها كلمات افتتاحية وعرض فيلم قصير بعنوان (3 سنوات نجاح)، وعروض تقديمية وعرض نماذج من المشاريع المقدمة من الشباب المشاركين في البرنامج التدريبي، وأيضًا نماذج من الشركات التي وظفت مكفوفين، هذا وبالإضافة إلى عرض مسرحي بعنوان (عمارة رقم 19) تقديم (فرقة عكس عكاس المسرحية).