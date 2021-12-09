فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

الإسكندرية أسماء على بدر

قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بإعادة فتح البوغاز في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس ،بعد الإستقرار النسبي للأحوال الجومائية ، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها .

ووجه الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ بإستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

يذكر أن أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن استئناف الدراسة غداً بجميع كليات ومعاهد الجامعة لتحسن الأحوال الجوية .

وكانت تشهد محافظة الاسكندرية طقس سيىء خلال ال24 ساعة الماضية ارتفاع فى الأمواج وأمطار ورياح وصلت إلى العواصف .