عميد الفنون الجميلة بالأقصر يكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الفضى .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، مع وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، اليوم الخميس، مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل التجهيزات اللازمة مع فريق الإعداد والاعلاميين لإحتفالية اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية ،أنه ستبدأ الاحتفالات يوم الأحد القادم، بإقامة معرض كبير، وفعاليات متنوعة داخل الكلية ،وفي قصر ثقافة الأقصر بالعوامية، بجانب أنشطة متنوعة تكشف تاريخ الكلية واهميتها لأبناء الأقصر والصعيد.

وتم خلال المؤتمر الصحفي عرض ومناقشة التجهيزات والإستعدادات لليوبيل الفضي للكلية، والتى تم تجهيزها عبر مجموعة من رجال المجتمع المدني الداعمين للإحتفالية منهم الدكتور محمد رمضان، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، وحسين القباحي مدير بيت الشعر، وحجاج سلامة، والمهندس هارون أحمد بكر، وقد تم مناقشة برنامج الاحتفالية وسبل تنفيذه والتأكيد على دور الكلية في خدمة المجتمع المدني في الأقصر وصعيد مصر بشكل عام.

وفي نفس السياق تنظم كلية الألسن بالأقصر بجامعة الأقصر، مؤتمرها السنوي الأول للأقسام وذلك يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021م، وتحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ربيع محمد سلامة، عميد كلية الألسن.

وفي هذا السياق أوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى إحياء روح العمل الجماعي والتعاون، والتواصل العلمي الفعال بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، مع إبراز دور جامعة الأقصر في رعاية البحوث العلمية والتطلع إلى الأفضل، وأضاف عميد الكلية، أن محاور المؤتمر مفتوحة لجميع البحوث العلمية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن جامعة الأقصر، في اللغويات أو الآداب أو الدراسات الإنسانية، لكل أقسام الكلية ولغات دراستها.



عميد الفنون الجميلة بالأقصر يكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الفضى (1)



عميد الفنون الجميلة بالأقصر يكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الفضى (2)



عميد الفنون الجميلة بالأقصر يكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الفضى (3)



عميد الفنون الجميلة بالأقصر يكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الفضى (4)



عميد الفنون الجميلة بالأقصر يكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الفضى (5)