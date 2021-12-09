علاج الصدفية يبدأ بإزالة سموم الجلد و التغذية الصحية.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

الصدفية هي أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، حيث تسبب الصدفية على الجلد ، الحكة ، وتؤدى إلى العزلة الاجتماعية أحيانا. وفقا لموقع " healthline".

ويشير تقرير هيلث لاين إلى أن الصدفية هي حالة من أمراض المناعة الذاتية والتي تعتبر غير قابلة للشفاء، السبب الرئيسي هو الالتهاب، وهو رد فعل طبيعي للجسم لهجمات خارجية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات.

في الصدفية، تزداد مستويات الخلايا اللمفاوية التائية المساعدة بشكل ملحوظ، مما يساهم في إفراز السيتوكينات الالتهابية وزيادة تكاثر خلايا الجلد.

بينما يقتصر العلاج النموذجي لمرض الصدفية على المستحضرات الخارجية، يتم استخدام العلاج المثبط للمناعة في الحالات الأكثر خطورة، لكن يفضل بعض الخبراء الطب التكميلي، إلا إذا كان الجهاز المناعي مريضًا، فإن الأمر يستحق النظر في سبب هذه الحالة ومعالجتها.

لعلاج الصدفية، من الضروري دائمًا تحليل ما إذا كانت الاحتياجات الأساسية للجسم يتم تلبيتها، والتي تشمل إزالة السموم والتغذية والأكسجين.

دور فيتامين د في الصدفية

يقوم فيتامين د بأكثر من مجرد تنظيم الكالسيوم وصحة العظام، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين د بشكل كبير على الصحة الجسدية والعقلية للشخص، تم ربط نقص فيتامين (د) في الجسم بمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك التدهور المعرفي والاكتئاب وهشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

فيتامين د في شكله النشط هو في الواقع هرمون رئيسي يتحكم في 200 جين على الأقل في خلايانا، بعد اكتشاف مستقبلات فيتامين د في جميع أنحاء الجسم، يكتسب دوره في الوقاية من الأمراض المزمنة وعلاجها زخمًا، يعمل فيتامين د على تقوية جهاز المناعة ضد الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى، فيتامين د ليس مكملًا اختياريًا فهو ضروري.

دور العلاج بالأوزون في الصدفية

يعد العلاج بالأوزون علاجًا رائعًا لإزالة السموم مما يعزز مناعتك والدورة الدموية، تظهر نتائج العلاج أن العلاج بالأوزون فعال في علاج الصدفية، يعمل العلاج بالأوزون كتنظيم للاستجابة المفرطة لجهاز المناعة، ويقلل من مستوى الإجهاد التأكسدي، كما أن له تأثير مضاد للالتهابات.

يصبح الجسم غير قادر على العمل بكفاءة إذا كانت كمية السموم التي يعاني منها تفوق قدرته على الإزالة، هذا يؤثر على حالة الجهاز المناعي. سيحاول الجسم المثقل بالسموم إزالتها من خلال الجلد ، مما قد يؤدي أيضًا إلى آفات الصدفية.