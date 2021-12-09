طبيب الأسنان د. مصطفى أسامة يجهز أكبر مركزين لطب الأسنان.. ويخصص غرفة لعلاج غير القادرين مجانا

تقرير خاص

يُجهز طبيب الأسنان الدكتور مصطفى أسامة، أكبر مركزين لطب الأسنان في الشرق الأوسط، وقد قام نجوم الفن باستضافته للتحدث عن الجديد في مجال تجميل الأسنان من ضمنهم النجمة سالي عبد السلام، والنجمة ندا بسيوني، والمذيعة شيماء صابر، والفنانة دنيا عبدالعزيز، حيث تم الإعلان عن التجهيزات الداخلية للمركز، الذى من المقرر أن يشمل غرفة مخصصة لعلاج الحالات الغير مقتدرة مجانًا.

وأكد الدكتور مصطفى أسامة علي ضرورة مساعدة غير القادرين، معربًا عن طموحة في مساعدة أكبر عدد من مرضي الأسنان الغير مقتدرين، ولذلك يقوم بتجهيز غرفة لعلاج الحالات الغير مقتدرة داخل كل مركز أسنان.

جاء ذلك بعد زيارة الدكتور مصطفى أسامة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقد لقاءً مع الفنانة الأمريكية كارولين ديربنسكي، وهي عارضة أزياء وفنانة أمريكية شابة مهتمة بتجميل الأسنان، وكانت تنتظر زيارة الدكتور مصطفى أسامة لكي تطلع عن تقنيات تجميل الأسنان التي ينصح بها.

وأكد طبيب الأسنان الدكتور مصطفى أسامة، أثناء اللقاء علي أهمية الحفاظ علي الأسنان الطبيعية، وعدم اللجوء لطرق التجميل التي تطلب نحت أو تحضير للأسنان الطبيعية الصحيحة، فهو لا ينصح بها لأنها قد تسبب أضرارًا علي المدي البعيد، وجاء ذلك استنادًا على البحث العلمي البريطاني الذي نشره علي صفحة الفيس بوك الخاصة به، مؤكدًا أن طب الأسنان في الشرق الأوسط يحتاج مزيد من الجهد والممارسة.

وشدد علي ضرورة تدريس التقنيات الحديثة في الجامعات المصرية والعمل علي رفع كفاءة طبيب الاسنان المصري، موضحًا أن مجال طب الأسنان في مصر يحتاج لجهد كبير، وأن بعض الأطباء يقوموا بعمل الدعاية ولا يمارسون المهنة بنفسهم، مما قد يشكل خطورة علي الخدمة التي يحصل عليها المريض.

ويقوم الدكتور مصطفى أسامة، طبيب الاسنان المعروف بمساعدة كل المرضي الذين يلجأون لعيادته، ويحرص علي نقل المعلومة بأمانة وشفافية، وذلك لإيمانه بأن الطب مهنة إنسانية، وليست مهنة للتربح والتجارة.



د. مصطفى أسامة يجهز أكبر مركزين لطب الأسنان



د. مصطفى أسامة يجهز أكبر مركزين لطب الأسنان



د. مصطفى أسامة يجهز أكبر مركزين لطب الأسنان



د. مصطفى أسامة يجهز أكبر مركزين لطب الأسنان