ضبط 6 طن دقيق مدعم قبل تهريبها وتحرير 5 محاضر بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية، باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.

تحت إشراف على حسن مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، و محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية، و يحيى السيد مدير إدارة تموين اجا تشكلت الحملة برئاسة مجدى حموده المفتش بالمديرية يرافقه عبدالناصر ابوالفتوح رئيس قسم الرقابة التموينية باجا، بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

أسفرت عن ضبط وتحرير 3 محاضر تصرف في إجمالى 121 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و 5 محاضر نقص وزن، و 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و 5 محاضر مواصفات، و 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات ، و 8 محاضر توقف بدون إذن رسمى ، و محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأكد وكيل الوزارة أنه سوف تستمر الحملات التموينية فى مواجهة المخالفين.