ضبط 2100 قرص تامول وأدوية محظور تداولها داخل صيدليتين بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالمديرية، لتشديد الرقابة على سوق الدواء، و تشكلت اليوم حملة مكبرة من التفتيش الصيدلى بالادارة العامة للصيدلة بصحبة قوة من مباحث المخدرات بقطاع شرق الدلتا على صيدليتين داخل مركز بلقاس وذلك فجر اليوم الخميس.

الأولى تقع فى بلقاس خامس وتم دخولها الساعة 1 ونص صباحا وبتفتيش الصيدلية بمعرفة قوة المباحث عثر على 100 قرص تامول اكس 225 مجم، وبتفتيش السيارة الخاصة به تم العثور على 600 قرص تامول 225 مجم، وهى أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، ومدرجة بالقسم الثانى من الجدول (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات.

كما تم العثور داخل الصيدلية على أدوية منتهية الصلاحية ب 4 أصناف بإجمالى (1054) وحدة وهى مخالفة لقانون قمع الغش والتدليس والقانون 281 لسنة 1994ووجد أدوية تأمين صحى وأدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان مخالف للمادة 1من القانون رقم (10) لسنة 1967 قانون هيئة التأمين الصحي.

وبتفتيش الصيدلية الثانية والتى تقع فى قرية وزير ببلقاس عثر على بالوعة مصطنعة داخل الصيدلية وبفتحها عثر على (800) قرص تامول اكس 225 مجم.، وبقيام قوة المباحث بتفتيش سيارته الخاصة عثر على 600 قرص تامول اكس 225 مجم وبقيام القوة بتفتيشه ذاتيا عثر على 89 قرص تامول اكس 225 مجم

كما عثر على 35 صنف أدوية مهربة وغير مسجلة ومنشطات جنسية مهربة وغير مصرح بتداولها داخل وزارة الصحة المصرية ومخالفة لقرار وزير التموين 113 لسنة 1994ووجد 4 أصناف أدوية خاصة بالتامين الصحى وهى مخالفة لقانون التامين الصحى (10) لسنة 1967 وجميع المضبوطات تم التحفظ عليها وتسليمها الى القوة المرافقة لتحرير المحاضر اللازمة.

كما شدد مكى على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدى لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية و بناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.