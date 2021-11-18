اليوم السابع
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القبض على مسئولى صيدلية تبيع الأدوية المخدرة فى الخصوص بالقليوبية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:21 م
القبض على مسئولى صيدلية تبيع الأدوية المخدرة فى الخصوص بالقليوبية مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط صيدلية بدائرة قسم شرطة الخصوص، تقوم ببيع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وكذا الأدوية بشكل عام بدون تذكرة طبية أو روشتة طبيب مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم التحفظ على الصيدلية، وضبط إثنين من العاملين بها، وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، تفيد قيام مالك صيدلية له معلومات جنائية ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

جرى عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية، وأنه دائم على بيع الأدوية بدون تذكرة طبية أو روشتة طبيب، وكذا الإتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط إثنين من المسئولين عن الصيدلية أثناء تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش في حضورهما تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركياً وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور ومبلغ مالى، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها، وتحرر محضر بالواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

صيدلية

ادوية طبية

مواد مخدرة

ادوية عصبية ونفسية

الخصوص

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