ضبط صاحب مطعم لحيازته مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط صاحب مطعم لحيازته 40 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى البر الغربي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث خرجت الحملات بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات على الأسواق والمحلات والمطاعم والمخابز لخدمة المواطنين بصورة أفضل.

وفى هذا الصدد قاد رجال المديرية حملات مكثفة بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المطاعم وأماكن تجهيز وتقديم المأكولات، والتأكد من جودة ومواصفات الأغذية بالإشتراك مع الطب البيطرى والبيئه والمسطحات، وتحرر للمخالفين المحاضر المختلفة.

ونجحت تلك الحملات فى ضبط 40 كيلو مصنعات لحوم بمطعم بالبر الغربى غير صالحة للإستهلاك الآدمى عقب فحص الأطباء البيطريين، كما تم ضبط محل جزاره لحيازته لحوم مذبوحه خارج المجزر الحكومى، وتم تحرير 3 محضر عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 80,1 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3697 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 578 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.21 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 54962 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

أما في شئون التموين ومن خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر نوفمبر 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد.



تموين الأقصر تضبط 40 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة



ضبط 40 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة