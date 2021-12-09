صورة اليوم.. يخلق من الشبه أربعين .."سمكة الشبين" ملامحها كوجه الإنسان

"سمكة الشبين".. لها أسماء عديدة فيطلق عليها الضاحكة ومسمار الضهر وعروس البحر، ويتعجب من شكلها من لا يعرفها.

يعيش سمك الشبين في البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، ويتم اصطياد عن طريق كل أنواع الصيد" السناره، الضهره، الجر".

يختلف كل نوع صيد على حسب المعدات المستخدمة، فالأولي فردية عن طريق السنارة، والثانية بمراكب صغيرة على الشاطئ، والثالثة بمراكب ذات محركات بعمق أكبر في مياه البحر.

قال أحمد مزروع - بائع سمك ببورسعيد، إن هذه السمكة لها فائدة كبيرة جدا للفقرات والمفاصل، فهي بمثابة الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، مضيفاً أن لتسوية سمكة الشبين طرق عديدة من بينها المشوي والمقلي والشيش طاوق وغيرها.

وأضاف "مزروع"، أن الكيلو من سمك الشبين يصل إلى ال 60 جنيه، وأحجامها تبدأ م النصف كيلو وتصل إلى 20 كيلو، وتميز بأن كلها لحم لا يوجد بها عظام، ولكن صعبه في التنظيف ويتخصص في ذلك أعداد قليلة من تجار السمك ببورسعيد.