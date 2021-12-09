شكوى بسبب مقلب قمامة بقرية بنى عدى.. ورئيس منفلوط: تم رفع المخلفات وتنظيف المكان

كتبت: شيماء حمدى - أسيوط هيثم البدرى

أرسل القارئ عمر جودة عزبة الشيخ عبد الباقى بقرية بنى عدى القبلية بمركز منفلوط محافظة أسيوط، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب وجود مقلب قمامة وسط التجمعات السكنية وانتشار الحرائق فيها، فضلا عن الرائحة الكريهة والأمراض والاختناق بسبب الدخان.

ومن جانبه، قال المهندس محمد رئيس مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، أنه بالنسبة للشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن وجود مقلب قمامة بعزبة الشيخ عبد الباقى بقرية بنى عدى القبلية بمركز منفلوط وسط التجمعات السكنية وانتشار الحرائق فيها، فضلا عن الرائحة الكريهة، فقد وردت الشكوى لمجلس المدينة، وتم التحرك علي الفور، ورفع القمامة وتنظيف المكان، وجار المتابعة لمنع وجود تجمعات أخرى للقمامة، والتنبيه على السكان بالمكان الجديد لجمع القمامة.



مقلب القمامة