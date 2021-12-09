سكرتير عام الأقصر يناقش مشروع تطوير قرى الريف "حياة كريمة" .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعا موسعا، مع وفد من مجلس الوزراء مكون من المهندس هيثم مازن، والمهندس محمد سالم، لاستعراض الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع القومي تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات المبادرة بكافة القطاعات مثل المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية والكباري ونقاط الإسعاف والوحدات الاجتماعية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والصحة والري والشباب والرياضة وسكن كريم وغيرها من الخدمات، وذلك بهدف المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها ورصد التدخلات المطلوب تنفيذها وإزالة أي عقبات تظهر أثناء التنفيذ.

ووجه السكرتير العام خلال الاجتماع، بالتنسيق الكامل والمراجعة الدقيقة والمنتظمة بين كافة قطاعات مشروعات المبادرة لإنجاز العمل والحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مؤكدا أن مشروعات المبادرة تحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من جانب القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع كلا من المهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر وهي الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، ونواب رؤساء المدن، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وممثلي ووكلاء وزارت الصحة والتموين والزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والكهرباء والاتصالات والغاز والأبنية التعليمية والتخطيط ومنسقي مبادرة حياة كريمة، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الاجتماع انتقل وفد مجلس الوزراء برفقة عدد من القيادات التنفيذية إلى عدد من القرى المستهدفة ضمن المبادرة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات التنفيذ.



سكرتير عام الأقصر يناقش مشروع تطوير قرى الريف المصرى



سكرتير عام الأقصر يناقش مشروع تطوير قرى الريف حياة كريمة