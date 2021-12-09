سقطت عليه شجرة.. مصرع سائق توك توك بسبب الطقس السيئ فى الغربية.. لايف

تلقي اللواء هاني عويس مدير آمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعي " محمد ج " البالغ من العمر 27 سنة ، وذلك أثر سقوط شجرة ضخمة فرقة وهو يستقل التوك توك الذي يعمل عليه .

وكان أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر سقوط شجرة ضخمة على 3 مركبات توك توك على طريق السنطة – كفر كلا الباب بمركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة، وتم نقل المصابين لمستشفى السنطة المركزي لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بسقوط شجرة ضخمة على 3مركبات توك توك على طريق السنطة – كفر كلا الباب، وتم نقل 4 مصابين للمستشفى، وانتقلت الأجهزة المعنية لرفع الشجرة على جانب الطريق لتسيير حركة المرور.