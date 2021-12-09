اليوم السابع
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زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية تعلن إقامة العزاء بعد إحالة أوراق المتهم للمفتى

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:25 م
زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية تعلن إقامة العزاء بعد إحالة أوراق المتهم للمفتى زوجة الضحية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أكدت زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية ، إقامة العزاء اليوم لزوجها، بعد إصدار المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم لمفتى الجمهورية للنظر فى مشروعية إعدامه.

كانت أسرة قتيل الإسماعيلية استقبلت لحظة الحكم بإحالة أوراق المتهم للمفتى بالزغاريد، مؤكدين زيارة المقابر بعد أن هدأت نارهم وفرحتهم بالحكم.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية،قضت اليوم الخميس، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ"سفاح الإسماعيلية"، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، عقدت جلستها اليوم الخميس، لإصدار حكمها في ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية نظرت، يوم الإثنين الماضى، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.


الحكم على سفاح الاسماعيليه

سفاح الاسماعيليه

مذبحة الاسماعيليه

الحكم على متهم الاسماعيليه

متهم الاسماعيليه

الاسماعيليه

لحظة الحكم على سفاح الاسماعيليه

عقوبه سفاح الاسماعيليه

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