اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 ديسمبر 2021 10:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رصف 7 طرق بقرى بيلا ضمن الخطة الاستثمارية بمراكز كفر الشيخ

الخميس، 09 ديسمبر 2021 09:09 م
رصف 7 طرق بقرى بيلا ضمن الخطة الاستثمارية بمراكز كفر الشيخ رصف الطرق بقرى بيلا
محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية، لإنشاء شبكة طرق متكاملة بمدن وقرى المحافظة تنفيذاً، لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن قطاع الرصف يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن مديرية الطرق بكفر الشيخ،تنفيذ خطة المحافظة الاستثمارية (2021-2022) من أعمال تطوير ورصف عدة مشاريع ورفع كفاءة بعض الطرق بمركز بيلا، والتي تضمنت رصف طريق «إبشان – الجمل» بطول 2000 م، ومقسم هذا الطريق إلي قطاعين وهما القطاع الأول بطول 800 م، والقطاع الثاني بطول 1200م.
 
وأضاف ساطور، كما تتضمن أعمال الرصف رصف طريق «إبشان – العلامية» بطول 1600 م، ومقسم الطريق الي 3 قطاعات وهم القطاع الأول بطول 950 م، والقطاع الثاني بطول 300 م، والقطاع الثالث بطول 350 م، بجانب رصف طريق «الربعمائة» بطول 1600م، وطريق «سريوة – الشطوط» بطول 1150م.
 
وقال رئيس المدينة،سيتم رصف طريق «الترزي – الحوة» بطول 1600 م، وكذلك طريق «بيلا ، حازق ، أبو بدوي» بطول 1600 م، ومقسم هذا الطريق إلي قطاعين وهما القطاع الأول بطول 800 م، والقطاع الثاني بطول 800 م، بالإضافة إلى رصف طريق «كفر قتة» بطول 2000م، مشيراً إلى حرص كافة الأجهزة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق وجعل ذلك الملف من أهم الأولويات، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الرصف وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد وطبقاً للمعايير الفنية والهندسية.
 
رصف الطرق بقرى بيلا
رصف الطرق بقرى بيلا
 

 


كفر الشيخ

الانترلوك

شبكة الكهرباء

غاز طبيعي

مركز كفر الشيخ

حي ميت علوان

المناطق العشوائية

مناطق غير مخططة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزالة 39 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ18 بمركزى بيلا وكفر الشيخ.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:54 م

حملات نظافة وتجميل بقرى مركز بيلا بكفر الشيخ وتسوية الطرق وتجميلها

الإثنين، 21 يونيو 2021 05:07 م

مركز بيلا بكفر الشيخ: جارٍ إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذى لقرية أبو بدوى

السبت، 19 يونيو 2021 02:06 ص

محافظ كفرالشيخ يفتتح مشروعات خدمية وتنموية بمركز بيلا بقيمة 100 مليون جنيه

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:12 ص

محافظ كفر الشيخ: تكريم مأمور قسم حلوان ابن مركز بيلا لدوره فى مواجهة الإرهاب

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:00 ص

رؤساء قرى مركز بيلا يعترضون على إهانة زميلهم بوقفة أمام مركز الشرطة

السبت، 24 أكتوبر 2015 01:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة