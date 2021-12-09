رصف 7 طرق بقرى بيلا ضمن الخطة الاستثمارية بمراكز كفر الشيخ

محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية، لإنشاء شبكة طرق متكاملة بمدن وقرى المحافظة تنفيذاً، لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن قطاع الرصف يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن مديرية الطرق بكفر الشيخ،تنفيذ خطة المحافظة الاستثمارية (2021-2022) من أعمال تطوير ورصف عدة مشاريع ورفع كفاءة بعض الطرق بمركز بيلا، والتي تضمنت رصف طريق «إبشان – الجمل» بطول 2000 م، ومقسم هذا الطريق إلي قطاعين وهما القطاع الأول بطول 800 م، والقطاع الثاني بطول 1200م.

وأضاف ساطور، كما تتضمن أعمال الرصف رصف طريق «إبشان – العلامية» بطول 1600 م، ومقسم الطريق الي 3 قطاعات وهم القطاع الأول بطول 950 م، والقطاع الثاني بطول 300 م، والقطاع الثالث بطول 350 م، بجانب رصف طريق «الربعمائة» بطول 1600م، وطريق «سريوة – الشطوط» بطول 1150م.