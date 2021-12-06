جامعة قناة السويس تقيم احتفالية "يوم ذوى الهمم" غدا

الإسماعيلية : السيد فلاح

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أنه فى إطار دور الدولة لدعم الأشخاص ذوى الهمم وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل ،بإدماجهم فى الحياة العامة كشريك متساوٍ ومتكافئ له كافة الحقوق فى التدريب والتشغيل.

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، احتفالية كبرى يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة الجديدة تحت عنوان "يوم ذوى الهمم".



وتابع زكى مشيرًا إلى أن الاحتفالية ستشمل إفتتاح معرض " الوسائل المساعدة لذوى الهمم " بمشاركة طلاب قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس، كما ستشهد فاعليات اليوم محاضرتين الأولى بعنوان "الرعاية التربوية والإجتماعية لذوى الهمم"، تحاضر بها الدكتورة هالة رمضان رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية والمحاضرة الثانية حول، "الرعاية النفسية لذوى الهمم" تحاضر بها الدكتور صفاء جمعة المدرس بكلية التمريض.



هذا ويضم الاحتفال فقرات فنية بمشاركة طلاب التربية الخاصة بإشراف الدكتورة منى فرحات المدرس بقسم التربية الخاصة، وعرض "لمحة من حياة كفيف - العصا البيضاء" بإشراف الدكتور سارة يوسف المدرس بقسم التربية الخاصة.



وأضاف زكى أن الاحتفالية تشمل أيضا عرض نماذج متميزة من ذوى الهمم من الطلاب منتسبي التربية والتعليم ( إدارة الموهوبين، مدرسة التربية الفكرية، مدرسة النور للمكفوفين، مدرسة الأمل للصم والبكم)، هذا وتختتم فاعليات اليوم بزيارات ميدانية لكليات الزراعة والطب البيطرى.



جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتى بتنظيم الإدارة العامة لمشروعات البيئة إدارة تدريب أفراد المجتمع، بإشراف عام المحاسب عمرو حسين كشك مدير عام الإدارة و المهندس أحمد رمضان مدير الإدارة، وبإشراف تنفيذى الدكتور حسام جمال الدين حافظ وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.