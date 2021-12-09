اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 ديسمبر 2021 08:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

خلوا بالكم.. مصرع عامل وجدته بعد سقوط نخلة بسبب الرياح بالإسماعيلية.. لايف

الخميس، 09 ديسمبر 2021 07:17 ص
خلوا بالكم.. مصرع عامل وجدته بعد سقوط نخلة بسبب الرياح بالإسماعيلية.. لايف اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية لكشف تفاصيل مصرع سيدة عجوز مصرعها وحفيدها نتيجة سقوط نخلة عليهما بسب سوء الأحوال الجوية فى الكيلو 17 دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو خليفة بوصول أيمن إبراهيم سليم لافى 41 عامًا مزارع مقيم الكليو 17 مقيم دائرة المركز مصاب نتيجة سقوط نخلة عليه ولقى مصرعه فور وصوله المستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودلت تحريات الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب أنه بسبب سوء الأحوال الجوية سقطت نخلة على المتوفى وعلى جدته وتدعى سالمه ابراهيم سليمان صالح 65 عام ولقيت مصرعها فى الحال.

تحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثث.

 

 


حاله الطقس

العاصفه الترابيه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار الحوادث

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة