حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالأقصر وضبط 400 فلتر سيارات مجهول المصدر

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حملات مراقبة الأسواق والأسعار والمخابز والمحلات التجارية والمخازن متواصلة، بهدف التأكد من جودة وصلاحية السلع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار الحملات يومياً لخدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات نجحت على مدار الـ48 ساعة الماضية فى ضبط 400 فلتر وقطع غيار السيارات مجهولة المصدر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20330 جنح الأقصر، وكذلك ضبط 300 كيلو أرز تموين مدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20331 جنح الأقصر، كما تم تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر عدم الإلتزام بالإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أنه فى إدارة تموين إسنا شنت المديرية حملة مرورية على الأسواق والمحلات العامة، أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تموينية، شملت بيانها مايلي: (ضبط سلع منتهية الصلاحية عباره عن: عدد 8 علبة جبنة زنة العلبة 900جم – عدد 20 علبة حلاوة طحنية زنة العلبة 150 جم – عدد 84 كيس كستر زنة الكيس 60 جم – عدد 12 زجاجة مياة غازية سعة الزجاجة 2 لتر – عدد 7 جردل مخلل زنة الجردل 1 كجم داخل احد المحلات التجارية بقرية النجوع بحري – عدد 3 محضر شهادة صحية – عدد 7 محضر عدم إعلان عن الأسعار).

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أى معوقات، وتم صرف كمية قدرها 80.1 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3697 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 578 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.21 مليون جنيه خلال الشهر لـ54962 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.



جانب من ضبط المخالفات بالحملات



جولات وكيل التموين على المحلات بالأقصر



حملات على الأسواق بالأقصر



ضبط 400 فلتر وقطع غيار السيارات مجهوله المصدر