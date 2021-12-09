اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حماية المستهلك بالمنيا يعلن استرداد مبلغ 245 ألف جنيه قيمة أجهزة تحاليل طبية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:33 م
حماية المستهلك بالمنيا يعلن استرداد مبلغ 245 ألف جنيه قيمة أجهزة تحاليل طبية الدكتور محمود يوسف وكيل تموين المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن إدارة حماية المستهلك، واصلت حملاتها و متابعتها للأسواق، والشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تم إسترداد مبلغ قدره 245 ألف جنيه، وذلك نظير قيمة أجهزة تحاليل طبية خاصة بمعمل تحاليل، وذلك حفاظا على حقوق المستهلك.

وتبين من التقرير الذى تم عرضه على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إدارة حماية المستهلك بالمديرية قامت بمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجميع الأجهزة وذلك فى جميع الماركات المحلية والعالمية، والتحقيق فيها مباشرة فى أى وقت .

وأسفرت الحملات عن استرداد مبلغ وقدره 245 ألف جنيه، وذلك نظير قيمة أجهزة تحاليل طبية خاصة بمعمل تحاليل .

كما أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ،أن الإدارة ومفتشيها جاهزين فى استقبال كافة الشكاوى، على رقم واتس : 01550156377  رقم محمول : 01065731351

وأضافت تهانى حسين، مدير إدارة حماية المستهلك، أن الإدارة تحقق فى جميع الشكاوى التى ترد من المواطنين مباشرة أو عن طريق الواتس، أو التليفون المحمول.


حماية المستهلك

مديرية التموين

حملات رقابية

وزارة التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة