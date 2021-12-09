حماية المستهلك بالمنيا يعلن استرداد مبلغ 245 ألف جنيه قيمة أجهزة تحاليل طبية

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن إدارة حماية المستهلك، واصلت حملاتها و متابعتها للأسواق، والشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تم إسترداد مبلغ قدره 245 ألف جنيه، وذلك نظير قيمة أجهزة تحاليل طبية خاصة بمعمل تحاليل، وذلك حفاظا على حقوق المستهلك.

وتبين من التقرير الذى تم عرضه على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إدارة حماية المستهلك بالمديرية قامت بمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجميع الأجهزة وذلك فى جميع الماركات المحلية والعالمية، والتحقيق فيها مباشرة فى أى وقت .

وأسفرت الحملات عن استرداد مبلغ وقدره 245 ألف جنيه، وذلك نظير قيمة أجهزة تحاليل طبية خاصة بمعمل تحاليل .

كما أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ،أن الإدارة ومفتشيها جاهزين فى استقبال كافة الشكاوى، على رقم واتس : 01550156377 رقم محمول : 01065731351

وأضافت تهانى حسين، مدير إدارة حماية المستهلك، أن الإدارة تحقق فى جميع الشكاوى التى ترد من المواطنين مباشرة أو عن طريق الواتس، أو التليفون المحمول.