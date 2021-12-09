جامعة الأقصر تحصد المركز الثانى على مستوى الجامعات فى المسابقة الفنية "كونى".. صور

الأقصر - أحمد مرعى

حصلت جامعة الأقصر على المركز الثاني على مستوى جامعات الجمهورية، في المسابقة الفنية "كونى" خلال فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية، التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، ورئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وتستهدف المسابقة تشجيع طلبة وطالبات الجامعات المصرية على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وفازت الطالبة منار القاضي، من جامعة الأقصر بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، كما تم منح شهادة تقدير من اللجنة للعمل الفني "بوستر" للطالب شريف أحمد أمين بجامعة الأقصر.

كما تم تكريم الدكتورة إيمان رجب مدير الوحدة، على الأنشطة المميزة للوحدة، وتسلمت الجوائز نيابة عن الطلاب الفائزين.

واستعرضت مديرة الوحدة خلال حضورها الملتقى الذي جمع مديري الوحدات على مستوى الجامعات المصرية أنشطة الوحدة التي تمت خلال الفترة الوجيزة منذ إنشائها.

يذكر أن لجنة التحكيم استقبلت ما يزيد عن 100 عمل إبداعى من 19 جامعة مصرية، وتم تقييم جميع الأعمال الفنية المقدمة، حتى انتهت اللجنة إلى اختيار الفائزين.

وعلى جانب آخر، شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، يرافقه وفد من الجامعة فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى نسخته الثانية، بعنوان (رؤية المستقبل)، والذى يعقد خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبمشاركة عدد من دول العالم، وعدد كبير من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية والجامعات المصرية.

من جانبه أوضح رئيس جامعة الأقصر، أن المنتدى يعكس مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم العالي، في ظل التطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالجامعات الوليدة مثل جامعة الأقصروالذي أدى بدوره إلى تقدم كبير فى حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع في الجامعة، في سبيل تحقيق نهضة شاملة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور محمد محجوب، أن الملتقى يمثل فرصة لبحث أوجه التعاون مع الجامعات المشاركة والاستماع إلى الآراء والمقترحات من الأكاديميين في مجال تطوير التعليم والاستفادة من خبراتهم.

ضم الوفد المشارك من جامعة الأقصر كلا من الدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد عبيد، وكيل كلية السياحة والفنادق، والدكتور محسن الطوخى، وكيل كلية الآثار، والدكتور وائل الهميمي، والدكتور محمود قرنى من كلية الآثار.

يشار إلى أن المنتدى يتناول هذا العام عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.



جامعة الأقصر تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في المسابقة الفنية كوني