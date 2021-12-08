اليوم.. جامعة الأقصر تشارك فى المنتدى العالمى للتعليم العالى

الأقصر – أحمد مرعى

تشارك جامعة الأقصر بوفد برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذى ينطلق اليوم الأربعاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتشارك جامعة الأقصر، في فعاليات المنتدى الذى يقام فى نسخته الثانية بعنوان (رؤية المستقبل) في الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 13 الف مشارك وحضور رئيس الفيفا وأكثر من 100 متحدث.

ويناقش المنتدى عددًا من المحاور المختلفة والأنشطة التى ستُنفذ فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاشية، ومحاضرات علمية، تتحدث جميعها فى إطار مستقبل العمل -إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل - احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا.

وفى نفس السياق تنظم كلية الألسن بالأقصر بجامعة الأقصر، مؤتمرها السنوي الأول للأقسام وذلك يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021م، وتحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ربيع محمد سلامة، عميد كلية الألسن.

وفي هذا السياق أوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى إحياء روح العمل الجماعي والتعاون، والتواصل العلمي الفعال بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، مع إبراز دور جامعة الأقصر في رعاية البحوث العلمية والتطلع إلى الأفضل، وأضاف عميد الكلية، أن محاور المؤتمر مفتوحة لجميع البحوث العلمية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن جامعة الأقصر، في اللغويات أو الآداب أو الدراسات الإنسانية، لكل أقسام الكلية ولغات دراستها.

وأشار الدكتور محمود النوبى أحمد، رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى أن فعاليات المؤتمر ستعقد خلال يوم واحد داخل الكلية وبين طلابها وأساتذتها، وفي جلسة المؤتمر الافتتاحية يعرض رئيس كل قسم علمي أو المشرف على القسم أنشطة قسمه عن العام الماضي، موجها الشكر لرئيس الجامعة، لحسن توجيهه ورعايته لكل الأنشطة العلمية والثقافية بكليات الجامعة.