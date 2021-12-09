تناول هذا الطعام على الإفطار يوميًا يساعد فى خفض ضغط الدم المرتفع

كتبت إيناس البنا

يعد ارتفاع ضغط الدم حالة صحية شائعة لكنها قد تؤدي في النهاية إلى حالات صحية خطيرة أخرى مثل أمراض القلب، وفقًا للتقارير، يعاني أكثر من مليار شخص من ارتفاع ضغط الدم، مما يعرضهم بشكل أكبر لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs) مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

الزبادي يُخفض ضغط الدم المرتفع

وفقًا لدراسة جديدة حسب موقع " healthline"، يمكن أن تكون الجرعة اليومية من الزبادي هي الغذاء المثالى للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث أفاد الباحثون في الدراسة، أن منتجات الألبان تحتوى على مجموعة من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم، وبالحديث عن الزبادي، فهو يحتوي على بكتيريا تعزز إفراز بعض البروتينات التي تساعد في التحكم في ضغط الدم للفرد.

طرق أخرى للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تساعدك الأدوية في إدارة الحالة، ومع ذلك، هناك المزيد من الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في ارتفاع ضغط الدم، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأطعمة الصحية، والإقلاع عن التدخين، وتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي، وتقليل الكافيين، وتقليل مستوى التوتر لديك من خلال اليوجا والتأمل، وما إلى ذلك.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

السبب الدقيق لضغط الدم غير معروف، ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي تلعب دورًا مهمًا للغاية ومن بينها، النشاط البدني، واستهلاك الكثير من الملح، وما إلى ذلك.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

بعض أعراض ارتفاع ضغط الدم التي يجب ألا يتجاهلها الشخص وهى، الصداع الحاد، ونزيف الأنف، والتعب والإرهاق، وألم الصدر، ومشاكل التنفس، ومشاكل الرؤية.