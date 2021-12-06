كيف تعمل مكملات البوتاسيوم على خفض ارتفاع ضغط الدم؟

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، مثل الدماغ والكلى والعينين، وتشير الأبحاث إلى أن بعض الفيتامينات قد تساعد في خفضه، لذلك تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم مستويات أقل من فيتامين (د) من أولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة، وفي مراجعة لـ23 دراسة، يشير موقع "Healthline" إلى أن مكملات البوتاسيوم أدت إلى انخفاض متواضع لكن مهم في حالات ارتفاع ضغط الدم.

ويشر التقرير، إلى أن حالة ارتفاع ضغط الدم إذا تركت دون علاج، فإنها تزيد من خطر تعرضك لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ليس هناك أسباب واضحة لارتفاع ضغط الدم، ولكن هناك أشياء يمكن أن تزيد من خطر إصابتك به، لذلك تقول "NHS"، إن إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة يمكن أن تساعد في بعض الأحيان في تقليل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمساعدة في خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعًا بالفعل.

ويعتبر النظام الغذائي هو أحد العلاجات الأكثر فعالية لارتفاع ضغط الدم، قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين به أيضًا إلى تناول دواء واحد أو أكثر للسيطرة على الحالة، وحددت هيئة الخدمات الصحية البريطانية بعض التغييرات الأخرى في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في منع وخفض ضغط الدم المرتفع، تنص على أنه يجب عليك تقليل كمية الملح التي تتناولها واتباع نظام غذائي صحي بشكل عام، وتقليل تناول الكحول، وفقدان الوزن خاصة إذا كنت تعاني من زيادة في الوزن، وتقليل الكافيين، والإقلاع عن التدخين.



ارتفاع ضغط الدم