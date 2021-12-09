تفاصيل جولة مفاجئة لهيئة الرقابة على مستشفيات القنايات والزقازيق ونقل 10 من العاملين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام فريق من هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، بمرافقة الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المسائى المفاجئ على مستشفيات القنايات المركزى، والزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم الواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، والأقسام الطبية الحرجة وتم عمل جرد لبعض الأصناف، والتوجيه بأهمية تنظيم وترتيب بعض الأدوية داخل دولاب الطوارئ.

كما تم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وقام فريق الرقابة الإدارية بمراجعة خطوط سير مرضى الأمراض التنفسية، ومصابي الحوادث، والمترددين علي أقسام الاستقبال منذ بداية دخولهم المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية والمعملية، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، وحتى خروجهم من قسم الاستقبال تحسن، أو تحويلهم للأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى وفقاً حالتهم الصحية.



وشدد فريق الرقابة والدكتور هشام مسعود علي زيادة الإضاءة ببعض الغرف بقسم الاستقبال بمستشفى القنايات المركزي، وإجراء الصيانات اللازمة لأعمال الكهرباء، كما اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بوحدات العناية المركزة للقلب والباطنة، والعناية المركزة للأطفال، وأقسام الكلي الصناعي بالقنايات والزقازيق، وحرصا علي الاستماع إلي مرضي الغسيل الكلوي، والتأكد من رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تم مناظرة السجلات الطبية لهم، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات التمريضية بها، والتوجيه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.



وتلاحظ أثناء دخول قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، غلق غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، ووجه وكيل الوزارة بنقل التمريض المسئول عن غلق الغرفة وعددهم ثلاثة خارج المستشفى، وبالتفتيش تبين عدم تواجد وغياب 8 من القوى البشرية من الأطباء والتمريض عن النوبتجية والسهر بمستشفيات القنايات والزقازيق العام منهم 2 أطباء بالقنايات، و 4 أطباء منهم طبيب ملحق ببرنامج الزمالة المصرية، 2 من هيئة التمريض بالزقازيق العام، وقرر وكيل الوزارة نقل المتغيبين خارج المستشفى، وتحويل طبيب الزمالة، ومشرفات التمريض بالمستشفى وعددهم أربعة، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مع تشديد الجزاء.



كما تفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى القنايات، والتأكد من سهولة إجراءات التطعيم بالجرعات الأولى والثانية، للمسجلين علي موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان، ومن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للمواطنين الراغبين في استخراجها، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

