تعرف على نسب تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة المنيا، عن متابعتها المستمرة لأعمال التأهيل بمحافظة المنيا، حيث وصل إجمالى ما تم تنفيذه حتى أمس بدائرة الإدارة المركزية 1210 م .ط.

ففى الإدارة العامة لرى شرق المنيا بلغ إجمالى الأطوال المتعاقد عليها 193كم والأطوال المنفذه خلال أمس وصلت إلى 450م.ك، بينما وصل إجمالى المنفذ حتى تاريخه 129.183بنسبة تنفيذ 66.93%.

أما الإدارة العامة لرى غرب المنيا، وصل إجمالى الأطوال المتعاقد عليها 212.815 والأطوال المنفذه أمس وصلت إلى 220م.ط، فيما وصل إجمالى المنفذ حتى تاريخه 197.270كن ،بنسبة تنفيذ 92.79.

أما فى الإدارة العامة لتطوير رى مصر الوسطى يصل إجمالىش الأطوال المتعاقد عليها إلى 213.815 كم والأطوال المنفذة خلال اليوم 440 م.ط، و إجمالى المنفذ حتى تاريخه 44.960 بنسبة تنفيذ 21.02 %

وفى الإدارة العامة للتوسع الأفقى بأسيوط، فإن إجمالى الأطوال المتعاقد عليها 28.015 والأطوال المنفذة 100م.ط ،فينا بلغ إجمالى المنفذ حتى اليوم 27.721كم بنسبة تنفيذ 98.95%: 28.015 كم ، هذا إلى جانب تأهيل وتبطين ترعة اتليدم التابعة لمركز ابوقرقاص وترعى كوم الزهير.