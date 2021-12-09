تعرف على المنافذ الثابته لتلقى لقاح كورونا بغارب شمال البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، أن عملية تطعيم لقاح كورونا للمواطنين بمركز التطعيم المخصصة من قبل مديرية الصحة تعمل بشكل طبيعي ومنتظر دون حدوث أى معوقات.

وأضاف رئيس مدينة غارب في بيان لمجلس المدينة أنه كلف ادارة العلاقات العامه وادارة المتابعة الميدانية بمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين، داحل مراكز التطعيم الاربعة بالمدينة.

كما رئيس مدينة رأس غارب مراكز تلقى لقاح كورنا بالمنافذ المحددة لتلقى المواطنين لقاح كورونا ووجه بتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم ، ولحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

وتضم مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر 4 منافذ ثابته لتلقى المواطنين لقاح كورونا وهى " مركز شباب الفتح، وحدة الامل الصحية، ومقر حزب مستقل وطن، و مكتب الصحة بشارع النيابة للمسافرين" وعدد وحدة متنقلة لقرية الزعفرانه والشركات بنطاق المدينة.