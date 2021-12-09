تعرف على إنجازات مشروعات حياة كريمة فى أسبوع بمركز الشهداء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية تطورا ملحوظا في النسب التنفيذية خلال الأسبوع المنتهي، وقد شارف بعض هذه المشروعات بالفعل على الانتهاء.

ففي الوحدة المحلية بزاوية البقلي، تواصلت التشطيبات النهائية لرفع كفاءة مستشفى بشتامي، وتشطيبات المجمع الخدمي بزاوية البقلي، واستمرت أعمال محارة المجمع الزراعي، وكذلك التشطيبات النهائية من محارة وكهرباء وتشطيب حمامات وواجهه مركز شباب بشتامي، وصب أعمدة الدور الأول علوي بسكن كريم بالعزبة الحمراء، وصب سقف الدور الأرضي بسكن كريم بزاوية البقلي.

وفي الوحدة المحلية بزاوية الناعورة، تواصلت أعمال تطوير الوحدة الصحية بقرية منشأة السادات، والتشطيبات النهائية لتطوير الوحدة الصحية بعزبة سعيد حبيب، واستمرت أعمال الصرف الصحي بالمدخل الرئيس بقرية كفر دنشواي، وأعمال تشطيب المجمع الزراعي بزاوية الناعورة، وتشطيب المجمع التنموي، وفك خشب سقف وحدة الإسعاف، وفك خشب سقف وحدة الإسعاف بالقرية، واستمرت أعمال رفع كفاءة مدرسة أحمد راضى بمنشأة السادات، وتواصلت أعمال حفر خطوط الصرف الصحي بشارع فرن السلاموني بالقرية، والأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحي، والبدء في تخشيب أعمدة الدور الأرضي بمركز شباب منشأة السادات، وتطوير مدرسه جزيرة الحجر الإعدادية بنات، وصب أعمدة الدور الأرضي بمركز شباب كفر حجازي، وصب أعمدة الدور الأرضي للوحدة الصحية بجزيرة الحجر.

وفي الوحدة المحلية بكفر عشما، تواصلت أعمال تطوير مركز الشباب وتشطيبات الملعب الخماسي بقرية كفر عشما، وتشطيبات الملعب والسور وغرفة خلع الملابس بقرية العراقية، وشد خشب أعمدة الدور الأول علوي بالوحدة الصحية بكفر عشما، وعزل البيارة الثانية بمحطة المعالجة بقرية سلامون بحري، واستمرت أعمال التطوير بمركزي الشباب بقريتي سلامون بحري وسلامون قبلي، ومركز شباب العراقية، وتواصلت أعمال تشطيب المجمع الخدمي، وصب سقف الدور الأرضي بمبني الإسعاف بكفر عشما.

وفي الوحدة المحلية بساحل الجوابر، تواصلت التشطيبات النهائية لتطوير ملعب ومركز شباب سرسموس، كما تواصل الحفر لمد خطوط الصرف الصحي بالقرية، وكذلك التشطيبات النهائية لرفع كفاءة الوحدة الصحية بشمياطس، وشد خشب سقف الدور الأول علوي بمستشفى التأمين الصحي الشامل بسرسموس، واستمرت أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بساحل الجوابر، وتشطيب المجمع الزراعي والخدمي، ورفع كفاءة ملعب ومركز الشباب بساحل الجوابر، وتمت أعمال ضغط الهواء بخطوط الغاز الطبيعي بالقرية، والأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي بشمياطس، كما تواصلت الأعمال الإنشائية لعمارات سكن كريم بقريتي سرسموس وكفر سرسموس، وأعمال الصرف الصحي بكفر الجمالة، وبيارة محطة الرفع بها.

وفي الوحدة المحلية بدنشواى، تواصلت أعمال الصرف الصحى بدنشواي، وتشطيب المجمع الخدمي، وفك أخشاب سقف وحدة إسعاف دنشواي، وتسديد الدور الأرضي والبدء في أعمال المحارة بالدور الأول علوي بالمجمع الزراعي، وتخشيب وتسليح سقف الدور الأرضي بالوحدة الصحية بدناصور، وتخشيب وتسليح أعمدة سور ملعب ومركز شباب إبشادي، وتم البدء في شد أخشاب سقف الدور الأول علوي بمركز شباب دنشواي، وصب أعمدة الدور الأول علوي بالمركز الصحي بها، وصب قصيه الردم بمجمع الزراعي.

وفي الوحدة المحلية بدراجيل، تم فك أخشاب أعمدة الوحدة الصحية بكفر السوالمية، وتخشيب سقف الدور الأول علوي بسكن كريم بالقرية، واستمرار أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر الشبع، وأعمال التشطيبات النهائية للمجمع الخدمي بدراجيل، وكذلك استمرار العمل بالمجمع الزراعي، ووحدة الإسعاف، ومسجد الوحدة، كما استمرت الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، وتواصلت أعمال الحفر لمد خطوط الصرف الصحي بالقرية.

وأشار مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء إلى أن بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الشهداء قد أوشكت فعلا على الإنتهاء، حيث أن الأعمال بجميع المشروعات تتم بوتيرة سريعة بما لا يخالف المواصفات والمقاييس المطلوبة تنفيذا لخطة القيادة السياسية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للريف المصري برفع مستوى جميع الخدمات المقدمة إلى المواطنين.