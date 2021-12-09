تاس: يمكن تعديل لقاح سبوتنيك V لمواجهة متحورات كورونا خلال شهرين

كتبت أمل علام

كشف كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار المباشر الروسىRDIF أن لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسى هو أكثر لقاح كورونا أمانًا فى العالم.

وقال إن الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاحSputnik V يتمتعون بالحماية من الموت من عدوى الفيروس التاجى بنسبة 130 مرة أفضل من غير الملقحين، وذلك وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف "تشير أحدث البيانات إلى أنه اللقاح الأفضل والأكثر فاعلية وأمانًا فى العالم"، موضحا أنه كمثال على ذلك استشهد بدراسة أجريت في المجر، أظهرت أن فعالية سبوتنيك V هى 98%، وهو أعلى فاعلية لأى لقاح، وهذا يعني أن الأشخاص الذين تم تلقيحهم بسبوتنيك هم محميون من الموت من عدوى فيروس كورونا بنسبة 130 مرة أفضل من غير الملقحين.

وأشار أيضًا إلى أن فعالية لقاح Sputnik V تدوم لفترة أطول مقارنة باللقاحات الأخرى وتسبب آثارًا جانبية أقل بكثير.

وقال ديمتريد أيضًا إن Sputnik V فعال للغاية ضد طفرات فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أنه "اعتبارًا من اليوم، أظهر سبوتنيك أعلى فعالية من بين جميع اللقاحات الأخرى ضد طفرات الجينوم، لذلك لا توجد أسباب جدية للشك في فاعلية سبوتنيك العالية ضد الطفرات الجديدة، مضيفًا أن معهد Gamalya، مطور اللقاح، قام بدراسة سلالة أوميكرون Omicron الجديدة وستصدر نتائجها في غضون أسبوعين.

وأوضح أنه حال ظهور عوامل معدية جديدة أو متحورات جديدة، يمكن تعديل منصة لقاح سبوتنيك Sputnik بسرعة كبيرة ويمكن إطلاق لقاح جديد في غضون شهرين إلى 3 أشهر.

وتم تسجيل Sputnik V في روسيا في 20 أغسطس 2020 ليصبح أول لقاح معترف به رسميًا لفيروس كورونا في العالم، وحتى اليوم، تمت الموافقة على استخدامه فى 71 دولة حول العالم.