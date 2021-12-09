بيطرى كفر الشيخ: تحصين 217 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

محمد سليمان

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 217 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإشراف الدكتور محمد السيد ابراهيم بشار، مديرعام الطب البيطري بكفر الشيخ.

كما تشهد قرى محافظة كفر الشيخ قوافل علاجية، وحملات الرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من خطورة أمراض طفيليات الدم وخطورتها على الاقتصاد القومي وتقليل الإنتاجية.

وقال الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية تمكنت من تحصين 217 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مؤكداً أنه تم تنظيم حملات توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، شاركت في حملات التحصيل 105 لجان، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تابعت أعمال الترقيم والتحصين، مؤكداً أن الحملات على الأسواق ومحال بيع اللحوم والجزارة مستمرة، إضافة لحملات على محال بيع الاسماك، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



استمرار تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية



الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بكفر الشيخ