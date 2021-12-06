تحصين 37 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية،وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية الماشية، مشددا على تكثيف القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .



وفى هذا السياق أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة خلال الفترة الماضية عن تحصين 37 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



كما قامت إدارة الرعاية البيطرية بالبحيرة بعلاج 2053 رأس ماشية و إستخراج 191 تصريح لنقل الطيور الحية ، و بلغ عدد المذبوحات بمجازر المحافظة خلال يومين 573 ذبيحة و قيام إدارة الترقيم والتسجيل بترقيم وتسجيل 168 رأس ماشية، وأسفرت جهود مديرية الطب البيطرى أيضا على تنفيذ 3 ندوات إرشادية مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية .

كما قامت إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة باجراء إختبار البروسيلا بعدد 12 رأس من الأبقار كما قامت إدارة التلقيح الصناعي بتلقيح 141رأس من الأبقار والجاموس .







