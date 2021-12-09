اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 09:52 ص
أكرم القصاص
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بدء تنفيذ خط إنتاج الحرير الطبيعى بمدرسة موط الزراعية بالوادى الجديد

الخميس، 09 ديسمبر 2021 09:00 ص
بدء تنفيذ خط إنتاج الحرير الطبيعى بمدرسة موط الزراعية بالوادى الجديد بدء خط الانتاج
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن بدء العمل في خط إنتاج مشروع الحرير الطبيعي بمدرسة موط الثانوية الزراعية من منطلق الإهتمام بالتعليم الفنى على أرض المحافظة وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالاهتمام بالتعليم الفنى وإحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بالمحافظة.

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن المدرسة بدأت فى زراعة شتلات نبات التوت وتجهيز معمل بكافة الأجهزة اللازمة لإنتاج الحرير، وفق الإستعدادات لإستحداث تخصص فنى تربية النحل وإنتاج الحرير بالمدارس الزراعية بالمحافظة طبقا للبيئة المحيطة وإحتياجات سوق العمل، حيث يعد التوت الغذاء الرئيسى لديدان الحرير. أضاف حسن أن المدرسة تواصل العمل فى زراعة فسائل النخيل بمزرعة المدرسة ضمن الخطة المستهدفة لزراعة نحو 10 أفدنة بالنخيل، مشيدا بتكثيف العمل فى التدريبات العملية للطلاب والتى من شأنها صقل وتنمية مهاراتهم وتأهليهم نحو سوق العمل الحر وفي سياق متصل جرى افتتاح المعرض السنوى للصحافة المدرسية بمرافقة لجنة التقييم من وزارة التربية والتعليم و ذلك فى إطار خطة الوزارة لمسابقات الصحافة المدرسية وبالتعاون مع توجيه الصحافة بمشاركة جميع المراحل التعليمية بالمدارس المختلفة.

وتضمن المعرض مجموعة من الألبومات الصحفية المصورة والمجلات الطائرة، ومجلات الحائط التى تحتوى على العديد من الفنون الصحفية منها المقال والتحقيق صحفى وأحاديث صحفية وقصة قصيرة وكاريكاتير ، فضلا عن ركن رياض الأطفال والتربية الخاصة .

وأشاد وكيل التعليم بما تضمنه المعرض من أعمال صحفية متميزة للطلاب والمشاركة الفعالة من الجميع للظهور بالمظهر اللائق ،مؤكدا على دعمه الكامل لجميع الأنشطة التربوية المختلفة والتى تلعب دورا هاما فى إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم وتنمية الجوانب الإبداعية لهم فضلا عن توثيق صلة الطالب بمدرسته وبيئته ومجتمعه .


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