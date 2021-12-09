الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول "مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية" بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت هيئة الرقابة الإدارية فعاليات احتفال اليوم العالمى لمكافحة الفساد بالتنسيق مع جامعة بنى سويف فى ندوة توعوية بعنوان "مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية"بقاعة الاحتفالات الكبرى بمسرح الجامعة.

وذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، واللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، وأعضاء مكتب الرقابة الإدارية ببنى سويف، ونواب المحافظ ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإعلاميين والطلاب.

وأشاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بدور هيئة الرقابة الإدارية ومعركتها ضد الفساد ودورها فى التصدى للفساد بكافة أشكاله تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد وإبراز جهود الدولة فى محاصرة الفساد المالى والإدارى والقضاء عليه بكافة أشكاله، مؤكداً على حرص الجامعة الدائم لتقديم خدمة مجتمعية بتوعية الطلاب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته، مضيفاً أن الندوة تهدف لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتى تتواكب مع العصر الذهبى لمكافحته، علاوة على إبراز جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعى بآثاره السلبية ومخاطره.

وقد أشار اللواء محمد جلال خلال كلمته أن مصر كانت من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقية مكافحة الفساد إيمانًا منها بان الفساد لم يعد شأنا محليًا بل هو ظاهرة عالمية تؤدى الى عدم استقرار المجتمعات و يعرض التنمية المستدامة و حقوق الانسان لمخاطر متعددة، كما أكد تمسك الدولة قيادة وشعباً بجميع مؤسساتها بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، كما استعرض سيادته أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتى تسهم فى منع ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة وتشجيع التنمية وجذب الاستثمار.

وفى نهاية اللقاء، قدم الدكتور منصور حسن درع الجامعة إلى اللواء محمد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف والمقدم محمد ياسين عضو هيئة الرقابة الإدارية ، تقديراً لمجهوداتهما ولدور الرقابة الإدارية فى بنى سويف، واحتفالا باليوم العالمى لمكافحة الفساد.



