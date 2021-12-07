رئيس جامعة بنى سويف يستقبل ممثل بيت العائلة المصرية لبحث سبل التعاون

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، ممثلي بيت العائلة المصرية بمحافظة بني سويف لبحث سبل التعاون بين الجانبين من خلال توقيع بروتوكول تعاون في القريب العاجل والتنسيق لعقد ندوات توعوية بقطاعات وكليات الجامعة المختلفة. جاء ذلك بحضور الشيخ حسن عبد الرسول مقرر بيت العائلة ببني سويف، والأنبا غبريال، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سهام أديب، و أسامة خميس منسق الجامعة داخل بيت العائلة.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالتعاون مع بيت العائلة المصرية الذي يلعب دورا هاما في حفظ القيم ونشر السلام للعمل من أجل مستقبل أفضل واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلامية‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎ للحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها، ونشر الثقافة والتوعية للشباب والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وتوجيه رسالة تؤكد وحدة صف الشعب المصري العريق.

ووجه ممثلو بيت العائلة الشكر لرئيس الجامعة علي حسن استقبالهم وحرصه علي خلق نوع من التؤامة بين الجانبين وإتاحة الفرصة لتوصيل الفكر المعتدل للطلاب من خلال المصادر الموثقة والمعتمدة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تقودها الدولة المصرية للحفاظ على المصلحة العامة للوطن.