الإبداع يساوى "حياة كريمة".. مدارس سوهاج على الطراز الأوروبى (صور)

سوهاج - محمود مقبول

مبادرة حياة كريمة فكرة رئيس ومتطلبات شعب تتحقق على أرض الواقع. الإبداع أصبح هو شعار تلك المبادرة وهذا ما وضح بشكل كبير فى تطوير الأبنية التعليمة من خلال الشكل الهندسى للمدارس، والتى أصبحت تضاهى فى روعتها التصميمية المدارس العالمية.

ومن ضمن تلك المدارس على سبيل المثال لا الحصر، والتى تم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، مدرسة محلج جرجا الفنية بنات بمركز جرجا، هى أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وتضم 12 فصلا دراسيا + 4 ورش، وملعب نجيل صناعي، بتكفة 12 مليون جنيه.

وهناك مدرسة أولاد غازي الرسمية لغات تعليم أساسي، والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 100%، والمدرسة مقامة على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة 8 ملايين و400 ألف جنيه، وتضم 4 فصول رياض أطفال + 12 فصلا ابتدائيا + 6 فصول إعدادي، بالإضافة إلى غرف مجالات، ومكتبة، وطبيب، وصالة متعددة الأغراض، وأماكن ترفيه لرياض الأطفال، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير التعليم التجريبي داخل القرية كثاني مدرسة تجريبية بعد مدرسة سفلاق الرسمية لغات ومدرسة "الوقدة" تعليم أساسى ومدرسة البربا الإعدادية.



مدرسة أولاد غازى



مدرسة ضمن مباجرة حياة كريمة



مدرسة العوامر بحرى



مدرسة البربا



مدرسة الوقدة



مدرسة الوقدة تعليم أساسى



المدرسة من الداخل



فصل دراسى



دورة مياه لذوى الاعاقة



دورات مياه المدرسة



مدرسة بمبادرة حياة كريمة



فناء مدرسة بحياة كريمة



صرح تعليمى متطور



فصل دراسى بالمدرسة



العاب ترفيهية



منظر عام لمدرسة ضمن الميادرة



مدرسة متطورة جديدة



مدرسة يمبادرة حياة كريمة



زيارة لمشروعات حياة كريمة



الابداع فى مدارس حياة كريمة



مدرسة جديدة بمبادرة حياة كريمة



حياة كريمة ومدارس جديدة



مدرسة تنتظر الافتتاح