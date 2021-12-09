اليوم السابع
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الخميس، 09 ديسمبر 2021 08:44 م
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اعرف المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات تسليم ذوى الشهداء بشمال سيناء وظائفهم

الخميس، 09 ديسمبر 2021 07:07 م
اعرف المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات تسليم ذوى الشهداء بشمال سيناء وظائفهم على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، المستندات المطلوبة لإنهاء المستفيدين من ذوى الشهداء والمصابين بشمال سيناء إجراءات تسلم وظائفهم الحكومية التى أهدتها لهم الدولة.

 

وقال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إنه تقرر تخصيص وظائف حكومية لـ 535 حالة من ذوى الشهداء والمصابين بشمال سيناء، وصدر قرار يوضح نوع وجهة التوظيف.

 

وأوضح أن المستندات المطلوبة، هى ملف مسوغات تعيين، صورة بطاقة الرقم القومى، شهادة ميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، أصل المؤهل الدراسى، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث، إقرار ذمة مالية، إقرار بعدم سبق الفصل من الخدمة، بقرار أو حكم تأديبى نهائى، و3 صور وكشف طبى.

 

وأضاف، أن المستندات تقدم للموارد البشرية بالمديرية من 12 حتى 21 مارس الجارى.

 

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شمال سيناء

الشهداء والمصابين

سيناء

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