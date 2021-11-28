مديرية التضامن بشمال سيناء تدفع بقافلة مساعدات عاجلة لأهالى قرية ابو العراج

شمال سيناء ـ محمد حسين

دفعت مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، بقوافل مساعدات عاجلة بمشاركة جمعيات أهلية لقرية أبو العراج التابعة لمركز الشيخ زويد بشمال سيناء، لتلبية احتياجات عاجلة للأهالى.

وقال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه خلال الأيام القليلة الماضية تم الدفع بالمساعدات على مراحل مقدمة من مديرية التضامن ومن جمعيات أهلية بتنسيق مع كافة جهات الاختصاص، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أن هذه المساعدات شملت 2000 كرتونة مساعدات غذائية عاجلة من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وأرسلت مديرية التضامن الاجتماعى 145 بطانية و46 حصيرة، و150 بطانية مقدمة من جمعيات أهلية.

وأضاف أن إحدى الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن وفرت فرشا للمسجد الخاص بالقرية وتجهيزه، والاستعداد لحفر بئر مياه لخدمة أهالى القرية.

وقال مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، انه يتولى فريق من التضامن الاجتماعى برئاسة مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمدينة الشيخ زويد ووحدة التضامن الاجتماعى بالقرية حصر كافة الاحتياجات للقرية للوقوف عليها وسرعة تلبيتها.