اطمن من البيت واتبرع لمستشفى 57357

وقع أدهم يوسف الشريك المؤسس لتطبيق "Checkme" بروتكول تعاون مع الدكتور معتز الزميتي المدير الطبي لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بخصوص تقديم خدمات التحاليل الطبية لمعامل 57357 المعروفة بالدقة والتطور التكنولوجي غير المسبوق إلى عملاء Check me بالقاهرة الكبرى من المنزل.

يأتي البروتوكول في إطار إيمان الشركة بدور المستشفى الفعال في تقديم التحاليل وكافة الخدمات الطبية علي أعلي مستوي وحصولهم على شهادات جودة عالمية مثال (JCI) وغيرها.

وأشار مؤسس التطبيق إلى أن نطاق العمل يشمل قيام الشركة بعمل الزيارات المنزلية للعملاء وسحب وتوصيل العينات الي معامل مستشفي 57357 وذلك تسهيلا على المرضى الحصول على الخدمات المعملية المتميزة لدي المستشفى بأسعار مخفضة.

علماً بان تكاليف اجراء التحاليل بـ 57357 تذهب جميعها كدعم مادي للمستشفى وتساهم في استمرارية تقديم رسالة المستشفى السامية وهي علاج أطفال السرطان بالمجان.

وتمثل شركة (Check me) إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال تسهيل اجراء التحاليل الطبية والاشعة وهي شركة ناشئة وواعدة وتقوم حاليا بتقديم خدمات التحاليل من المنزل في نطاق القاهرة الكبرى و الاسكندرية ولها رؤي توسعية على المستوي المحلي خلال العام القادم وتقديم خدمات طبية مختلفة.

وتحتوى معامل مستشفى 57357 على أحدث الأجهزة وأفضل كفاءات طبية مدربة على مستوي مصر والعالم ويوجد لدي المعامل خدمات متميزة بأسعار مخفضة مثل تحاليل فيتامين د وتحاليل فيروس كورونا المستجد "PCR Covid 19" المعتمد أيضا للسفر بتقنية الـ "QR Code".